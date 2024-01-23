Путин подписал указ о статусе многодетных семей

Президент России Владимир Путин подписал указ, на федеральном уровне утверждающий статус многодетных семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — отмечается в тексте.

Указ в том числе касается мер поддержки многодетных. Они будут получать ее до того, как старшему ребенку исполнится 18 лет либо 23 года, если он поступит на обучение в очной форме.

Таким семьям гарантированы следующие меры поддержки:

— государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;

— в сфере трудовых отношений;

— досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением трех и более детей;

— профобучение и получение дополнительного профессионального образования;

— право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в России вне зависимости от места жительства. Порядок будет определяться регионами;

Правительству России поручено разработать и установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, обеспечить ведение банка данных о многодетных и ряд других мер.

Высшим должностным лица регионов рекомендовано установить меры соцподдержки многодетных, в том числе бесплатное обеспечение детей до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам; бесплатный проезд автотранспортом (кроме такси); бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных организациях; обеспечение школьной и спортивной формой на весь период обучения; предоставление льгот на оплату жилья и других вариантов поддержки.

«Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей», — говорится в указе.

Напомним, что 2024-й указом Президента объявлен в России Годом семьи.