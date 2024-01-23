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Путин подписал указ о статусе многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал указ, на федеральном уровне утверждающий статус многодетных семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — отмечается в тексте.
Указ в том числе касается мер поддержки многодетных. Они будут получать ее до того, как старшему ребенку исполнится 18 лет либо 23 года, если он поступит на обучение в очной форме.
Таким семьям гарантированы следующие меры поддержки:
— государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;
— в сфере трудовых отношений;
— досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением трех и более детей;
— профобучение и получение дополнительного профессионального образования;
— право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в России вне зависимости от места жительства. Порядок будет определяться регионами;
Правительству России поручено разработать и установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, обеспечить ведение банка данных о многодетных и ряд других мер.
Высшим должностным лица регионов рекомендовано установить меры соцподдержки многодетных, в том числе бесплатное обеспечение детей до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам; бесплатный проезд автотранспортом (кроме такси); бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных организациях; обеспечение школьной и спортивной формой на весь период обучения; предоставление льгот на оплату жилья и других вариантов поддержки.
«Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей», — говорится в указе.
Напомним, что 2024-й указом Президента объявлен в России Годом семьи.
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