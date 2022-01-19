Сенатор Бибикова: Пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале

Уже с февраля этого года российские пенсионеры начнут получать одной выплатой пенсию в новом размере — увеличенную на 8,6%. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

«Я полагаю, что до конца января это решение (об индексации пенсий на 8,6% — прим. Т-и) будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — отметила сенатор в ходе беседы с журналистами.

При этом за январь 2022 года после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая ранее была повышена на 5,9%, уточнила Бибикова.

Президент России Владимир Путин 12 января на совещании с членами Правительства РФ предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, на 8,6%, «с небольшим зазором». Впервые он предложил реализовать такую меру еще в конце прошлого года. Государственная Дума должна принять соответствующие поправки до конца января.

Согласно данным Росстата, инфляция в России за 2021 год составила 8,39%. За первые десять дней января 2022 года она разогналась до 8,61% в годовом выражении.