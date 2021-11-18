Путин: Индексация пенсий должна быть выше уровня инфляции

Индексацию пенсий необходимо проводить выше уровня инфляции. В настоящее время изучаются предложения по конкретным параметрам, заявил на совещании по социальным вопросам Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что данный вопрос уже поднимался во время съезда партии «Единая Россия».

«Начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в Правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают», — цитирует Президента пресс-служба Кремля.

По его словам, работа над данными предложениями возобновится в ближайшее время. «Посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», — заключил Владимир Путин.