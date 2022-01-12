Путин предложил проиндексировать пенсии «с небольшим зазором»

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Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% — с таким предложением выступил сегодня Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства. Об этом сообщает telegram-канал российского Кабмина.

«Хотел бы несколько слов сказать об одном из вопросов социального характера, касающегося миллионов наших граждан. Имею в виду индексацию пенсий. Предлагаю <...> проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. На 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Президент.

Путин подчеркнул, что этот вопрос касается миллионов граждан России. «Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года», — цитирует ТАСС главу государства.

Президент также поручил Правительству провести все необходимые процедуры как можно скорее.