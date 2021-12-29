Годовая инфляция в России составила почти 8,4%, достигнув максимума с 2015 года

Инфляция в России за 2021 год составила 8,39%. Это следует из предварительной оценки Росстата, которую распространила пресс-служба ведомства.

Таким образом, рост цен на товары и услуги стал максимальным с 2015 года, когда он равнялся 12,91%. При этом целевой показатель Банка России в 4% оказался превышен более чем в два раза.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 г. составит 100,82%, с начала года — 108,39% <…>», — сказано в сообщении ведомства. Вместе с тем еще год назад, в декабре 2020-го, цены выросли на 0,83%, а в годовом выражении — всего на 4,91%.

В частности, в декабре 2021-го продовольственные товары подорожали на 1,36%, а в годовом выражении — на 10,62%, непродовольственные товары — на 0,64 и 8,58% соответственно, тогда как услуги — на 0,26 и 4,98%.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2021 года по полному перечню товаров и услуг статистическое ведомство планирует представить 12 января 2022-го.

На протяжении всего 2021 года в России наблюдался высокий уровень инфляции. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на необходимость в 2022 году вернуться к целевому показателю роста цен в 4%.

Ранее информационное агентство «Татар-информ» анализировало рост цен на продукты в Татарстане.