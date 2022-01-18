Госдума до конца января примет поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января внесло в Государственную думу Правительство РФ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных, сообщает РИА Новости.

В правительственный законопроект внесли также норму социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, уже принятый в первом чтении.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ранее пояснил, что до конца января планируют принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году на пленарном заседании в четверг. Госдума, возможно, рассмотрит документ сразу во втором и в третьем чтении. По словам Жукова, средний размер пенсии составит 18 984 рубля после индексации в 2022 году.

Страховые пенсии по старости с 1 января нынешнего года выросли на 5,9%. Минэкономразвития прогонозировал в прошлом году инфляцию на уровне 5,8%, но фактически она составила 8,4%. При принятии бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов прогноз министерства брали за основу.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии «с небольшим зазором» выше уровня инфляции — на 8,6%.