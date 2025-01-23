Семьям бойцов СВО в Актанышском районе Татарстана доставляют дрова

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе Татарстана продолжается инициатива по поддержке семей земляков, участвующих в специальной военной операции. Руководство района всегда проявляет внимание к нуждам военных и их близких, обеспечивая необходимую помощь и поддержку, заявили в администрации муниципалитета.

Улица Хусниярова в Актанышском сельском поселении стала объектом внимания местных властей из-за деревьев, некогда посаженные для снегозадержания. В последние годы они значительно подросли и при сильном ветра начали падать на проезжую часть, создавая угрозу как для автомобилей, так и для людей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В связи с этой ситуацией руководитель исполнительного комитета Актанышского поселения Камиль Ахметгалиев сообщил о начале работ по вырубке деревьев на участке улицы Хусниярова между улицами Авзала и Химиков. Это решение было принято после поступления многочисленных обращений от жителей, которые столкнулись с проблемами из-за близости деревьев к своим домам.

«Для частных домов, расположенных действительно близко к полосе, березы стали приносить убытки. Проезжая часть также подвергалась риску, когда деревья падали на дороги», — отметил Камиль Ахметгалиев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Рубочные работы выполняет команда самозанятого Салавата Мухаметова, с которым был заключен соответствующий договор. Вырубленные деревья будут переданы семьям местных жителей, участвующих в специальной военной операции, что станет дополнительной поддержкой для них в это непростое время.

Наиля и Рафит Гайнановы стали одной из таких семей. Дрова были доставлены прямо во двор, что стало приятным сюрпризом для пожилой пары.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Гайнановы воспитали троих детей и теперь живут вдвоем в доме с большим двором. Их старший сын, Игорь Гайнанов, подписал контракт на участие в специальной военной операции в октябре 2024 года и в настоящее время выполняет свой долг в Донбассе.

Семья Гайнановых пережила трудные моменты: 50 дней не было известий от Игоря, и Наиля апа с волнением ждала новостей. Вчера они смогли поговорить по телефону, и радость от общения была, по их словам, неописуемой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава исполкома Камиль Ахметгалиев и руководитель команды лесорубов Салават Мухаметов не только привезли дрова, но и помогли расчистить проход во дворе от снега, что тоже очень важно для пожилых людей.

Наиля апа поблагодарила местные власти. «Большое спасибо руководителям Актанышского района и нашего села за то, что помогли нам, за то, что не забыли! На Новый год мы получили гостинцы и поздравления. Хотелось бы, чтобы наши дети возвращались домой живыми и здоровыми, чтобы эти бедствия поскорее закончились», — сказала женщина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По словам Камиля Ахметгалиева, дрова будут доставлять всем семьям участников специальной военной операции.

Эта поддержка важна не только для укрепления духа военнослужащих, находящихся на передовой, но и для их родных, которые с надеждой ждут их возвращения, пояснили в администрации.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой