Семьям бойцов СВО в Актанышском районе Татарстана доставляют дрова
В Актанышском районе Татарстана продолжается инициатива по поддержке семей земляков, участвующих в специальной военной операции. Руководство района всегда проявляет внимание к нуждам военных и их близких, обеспечивая необходимую помощь и поддержку, заявили в администрации муниципалитета.
Улица Хусниярова в Актанышском сельском поселении стала объектом внимания местных властей из-за деревьев, некогда посаженные для снегозадержания. В последние годы они значительно подросли и при сильном ветра начали падать на проезжую часть, создавая угрозу как для автомобилей, так и для людей.
В связи с этой ситуацией руководитель исполнительного комитета Актанышского поселения Камиль Ахметгалиев сообщил о начале работ по вырубке деревьев на участке улицы Хусниярова между улицами Авзала и Химиков. Это решение было принято после поступления многочисленных обращений от жителей, которые столкнулись с проблемами из-за близости деревьев к своим домам.
«Для частных домов, расположенных действительно близко к полосе, березы стали приносить убытки. Проезжая часть также подвергалась риску, когда деревья падали на дороги», — отметил Камиль Ахметгалиев.
Рубочные работы выполняет команда самозанятого Салавата Мухаметова, с которым был заключен соответствующий договор. Вырубленные деревья будут переданы семьям местных жителей, участвующих в специальной военной операции, что станет дополнительной поддержкой для них в это непростое время.
Наиля и Рафит Гайнановы стали одной из таких семей. Дрова были доставлены прямо во двор, что стало приятным сюрпризом для пожилой пары.
Гайнановы воспитали троих детей и теперь живут вдвоем в доме с большим двором. Их старший сын, Игорь Гайнанов, подписал контракт на участие в специальной военной операции в октябре 2024 года и в настоящее время выполняет свой долг в Донбассе.
Семья Гайнановых пережила трудные моменты: 50 дней не было известий от Игоря, и Наиля апа с волнением ждала новостей. Вчера они смогли поговорить по телефону, и радость от общения была, по их словам, неописуемой.
Глава исполкома Камиль Ахметгалиев и руководитель команды лесорубов Салават Мухаметов не только привезли дрова, но и помогли расчистить проход во дворе от снега, что тоже очень важно для пожилых людей.
Наиля апа поблагодарила местные власти. «Большое спасибо руководителям Актанышского района и нашего села за то, что помогли нам, за то, что не забыли! На Новый год мы получили гостинцы и поздравления. Хотелось бы, чтобы наши дети возвращались домой живыми и здоровыми, чтобы эти бедствия поскорее закончились», — сказала женщина.
По словам Камиля Ахметгалиева, дрова будут доставлять всем семьям участников специальной военной операции.
Эта поддержка важна не только для укрепления духа военнослужащих, находящихся на передовой, но и для их родных, которые с надеждой ждут их возвращения, пояснили в администрации.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.