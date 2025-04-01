Семьи участников СВО из Менделеевска посетили казанский цирк

Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан организовал для семей бойцов специальной военной операции посещение Казанского цирка. В рамках поддержки родных военнослужащих было выделено 46 билетов для менделеевцев, чьи близкие сейчас сражаются в рядах действующей армии.

Такие мероприятия важны для поддержки семей бойцов, они укрепляют дух единства и поддержки, уверены в администрации Менделеевского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске к 9 Мая откроется обновленная по нацпроекту аллея Славы.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.