В Менделеевске к 9 Мая откроется обновленная по нацпроекту Аллея Славы

В Менделеевске прошло выездное совещание на месте реконструкции Аллеи Славы. Его провел глава района Радмир Беляев. Первый этап обновления Аллеи Славы был завершен в прошлом году.

Во второй части будут заменены покрытия, опоры освещения, малые архитектурные формы. Вскоре начнется важный этап установки мемориала.

«Перед утверждением эскиза мемориала мы встретились с участниками СВО, родственниками ветеранов Великой Отечественной войны, близкими ветеранов Афганской и Чеченской войн, а также с родными погибших на СВО. Выслушав их мнения, проект утвердили», – отметил Радмир Беляев.

Обновленную Аллею Славы откроют ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Ремонт проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.