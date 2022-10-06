Детям мобилизованных казанцев выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани детям из семей мобилизованных выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот, по которым ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты. Также они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Обеспечить их льготными карточками поручил мэр города Ильсур Метшин.

О дате начала выдачи карт и о порядке их получения пресс-служба городской администрации пообещала сообщить отдельно.

Для бесплатного проезда в общественном транспорте будут действовать отдельные транспортные карты. Бесплатный проезд как мера поддержки семей мобилизованных начнет действовать с 10 октября.

Напомним, вчера Метшин провел заседание штаба по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».

Частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Из 300 тыс. резервистов, которых планируется призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации, 200 тыс. человек уже прибыли в Вооруженные силы РФ.