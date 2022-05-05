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Ру Тат
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Спорт
5 мая 2022  14:24
Артур Халилуллов

Семенов: Предлагали другие клубы, но «Ак Барс» сделает все, чтобы взять Кубок Гагарина

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Форвард Кирилл Семенов прокомментировал свой переход в «Ак Барс». Он подписал контракт с казанским клубом на два года.

«Мне запомнились игры против "Ак Барса", они всегда были тяжёлыми. Запомнилась великолепная атмосфера в "Татнефть Арене", будет приятно играть при такой поддержке трибун. В Казани очень красиво, здесь есть своя культура и история, будет интересно посмотреть с семьёй город в свободное время.

У меня были предложения от других клубов, но много факторов указывали на то, что "Ак Барс" будет той командой, которая сделает всё, чтобы выиграть кубок в предстоящем сезоне. Поэтому хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник городу и всему Татарстану», – цитирует хоккеиста клубная пресс-служба.

Ранее «Ак Барс» официально объявил о переходе в казанский клуб Динара ХафизуллинаВадима Шипачева и Вячеслава Войнова.

Кроме того, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал, в котором раскрыла причины переезда Войнова и Шипачева в Казань.

#Ак барс #кхл #хоккей #Вячеслав Войнов #Вадим Шипачёв #Кирилл Семёнов
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