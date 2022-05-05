Фабрика звезд КХЛ в Казани: что стоит за переходом Войнова и Шипачева в «Ак Барс»

Главную сделку весны-лета в КХЛ заключил «Ак Барс», подписав звездных игроков «Динамо» Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. А накануне клуб объявил о возвращении в Казань Динара Хафизуллина. Спортивная редакция «Татар-информа» раскрывает логику этих переходов и рассказывает о предстоящих трансферных ходах Марата Валиуллина.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил о переходе в казанский клуб звезд КХЛ первой величины – Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

В Казани решили с экспериментами закончить и собрать команду для четвертого Кубка Гагарина

В последние сезоны «Ак Барс» действовал на трансферном рынке неторопливо, подчас даже не ввязываясь в борьбу за самые вкусные лоты на рынке КХЛ. Этим же летом Марат Валиуллин в свое первое летнее трансферное окно в качестве генменеджера «барсов» развернул тенденцию на 180 градусов. К тому же три сезона работы Дмитрия Квартальнова в Казани под трансферным сопровождением Рафика Якубова ощутимо пошатнули позиции «Ак Барса» в табели о рангах КХЛ. В Казани решили с экспериментами закончить и собрать команду, которая возьмет четвертый Кубок Гагарина в истории «Ак Барса».

Сегодня казанцы официально объявили о переходе в «Ак Барс» звезд КХЛ первой величины. Между казанцами и московским «Динамо» состоялся обмен, в результате которого в Казань переехали защитник «Динамо» Вячеслав Войнов и нападающий бело-голубых Вадим Шипачев. У первого контракт действует один сезон, у второго – два.

Марат Валиуллин: «Шипачев и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это не «дом престарелых», а балансировка состава «Ак Барса»

Шипачеву 35 лет, Войнову 32 года, а Хафизуллину – 33. О подписании последнего «Ак Барс» сообщил накануне. В соцсетях еще на этапе слухов об этих трансферах шутили, что казанский клуб превратился в дом престарелых. Такая интерпретация, конечно, вызывает улыбку, но не отражает действительности. В «Ак Барсе» образца прошлого сезона хватало ярких молодых игроков: Галимов, Воронков, Коваленко, Лямкин, Журавлев (уже не в «Ак Барсе) и так далее. А вот опытных и мастеровитых исполнителей почти не было, за исключением Даниса Зарипова. Очевидно, если сохранить преимущества прошлогоднего состава и точечно усилить классными игроками, то команда станет сильнее, а главное – более сбалансированной.

«Шипачев и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея. Этот обмен серьезно усилил бы любую команду КХЛ, мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барс». Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах. Мы уверены, что мастерство, лидерские качества и опыт работы с нашим тренерским штабом помогут Вадиму и Вячеславу быстро влиться в команду и показывать лучшую свою игру», – прокомментировал пока главный трансфер лета в КХЛ генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Войнов в хоккее выиграл все титулы по обе стороны океана

С этим словами спорить сложно. Вячеслав Войнов помимо его свершений в КХЛ является двукратным обладателем Кубка Стэнли. За его плечами длинная и успешная карьера в НХЛ, куда он переехал еще в 2018 году. Вернувшись в Россию в 2015 году, Войнов выиграл с питерским СКА Кубок Гагарина и полностью раскрылся в качестве атакующего защитника. Цифры красноречивы: 158 (44+114) очков в 255 матчах – такой статистике позавидовала бы большая часть форвардов в КХЛ.

Вячеслав Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли Фото: официальный сайт ХК «Динамо» dynamo.ru

«Рад быть частью клуба с крутой историей и высокими задачами. «Ак Барс» ставит перед собой большие цели, я знаком со многими ребятами в команде и знаю, что Казань – классный город. Очень хочу быть полезным команде, помогать побеждать в каждой игре и выиграть Кубок Гагарина», - заявил Войнов после перехода в «Ак Барс»

Нацеленность новичка на трофей обнадеживает. Тем более, что Войнов ярко выраженный кубковый игрок, что доказывают не только трофеи Кубков Стэнли и Гагарина (будто этого мало), но и титулы олимпийского чемпиона и победителя чемпионата мира в составе сборной России. Очевидно, что у Олега Знарка, который не замечен в особой страсти к ротации, Войнов стабильно пропишется в первой паре защитников команды и в первой бригаде большинства.

Статистика и факты оспаривают некубковость Шипачева, но все покажет плей-офф

Вадим Шипачев - второй бомбардир за всю историю в КХЛ. Более того, лидер в этой номинации (Мозякин) уже завершил карьеру, и у новичка «Ак Барса» все шансы обойти многолетнего лидера «Магнитки» в борьбе за звание лучшего бомбардира КХЛ. Космические 817 (262+555) очков в 828 матчах лиги. Комментарии, как говорится излишне.

Существует поверье, что Шипачев не кубковый игрок, но статистика это опровергает 113 (35+78) в 134-х матчах и практически одно очко за матч. К тому же у него те же трофеи, что и у Войнова, если не брать в расчет НХЛ. Шипачев двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира.

Вадим Шипачев – второй бомбардир за всю историю в КХЛ Фото: официальный сайт ХК «Динамо» dynamo.ru

«Очень рад присоединиться к «Ак Барсу», клуб всегда ставит самые высокие цели, поэтому со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь их достичь. Уверен, смогу быстро адаптироваться в Казани – я знаю, что это комфортный город для жизни, со многими ребятами пересекался по ходу своей карьеры. В «Ак Барсе» собирается хороший, амбициозный коллектив. Постараемся радовать болельщиков победами и добиваться максимальных результатов в каждом матче!», - прокомментировал свой переход в «Ак Барс» Шипачев.

Однако свои трофеи в КХЛ Войнов и Шипачев выиграли в составе звездного СКА 2015-2017-х годов, но не смогли повторить номер в «Динамо». Но тут надо понимать, что московская команда из года в год наступала на одни и те же грабли, будучи командой исключительно одной пятерки, что ставило шлагбаум на пути команды к Кубку Гагарина. В «Ак Барсе» ростер за пределами первой пятерки значительно богаче, и у Шипачева с Войновым будет ситуация близкая к той, что была в СКА. Причем с тем же тренером – Олегом Знарком. Но всё, так или иначе, покажет плей-офф.

Хафизуллин идеально сочетается со звездными новичками, у «Салавата» не было шансов удержать игрока

Интересно, что в «Ак Барсе» Шипачев и Войнов объединятся с еще одним своим партнером по ведущим пятеркам питерского СКА. Накануне казанцы объявили о подписании контракта с 33-летним защитником Динаром Хафизуллиным. Не нужно обладать сверхъестественными способностями, чтобы предугадать точный состав первой пары защитников «Ак Барса» на будущий сезон. Войнов составит пару с Хафизуллиным, в которой первый будет отвечать за подключения к атакам, а второй выполнит роль «защитника-домоседа».

Динар Хафизуллин является воспитанником казанского хоккея, но почти всю карьеру отыграл за пределами Татарстана Фото: официальный сайт ХК «СКА» ska.ru

Хафизуллин является воспитанником казанского хоккея, но почти всю карьеру отыграл за пределами Татарстана. За «Ак Барс» защитник провел лишь три матча. Зато в питерском СКА провел лучшие годы своей карьеры с 2013 по 2021-й год. Прошлый сезон он провел в «Салавате Юлаеве». В Уфе хотели сохранить Хафизуллина, но шансов на это изначально почти не было. Об этом спортивная редакция «Татар-информа» уже писала.

«Рад вернуться в родной город и клуб. Всегда приезжал в Казань в межсезонье, старался бывать здесь как можно чаще, поэтому эмоции от возвращения в "Ак Барс" самые положительные. Это мой дом, здесь живут мои родители, здесь родились мои дети. Перед «Ак Барсом» всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан», - заявил Хафизуллин.

Почему Галиев выпал из пакета «мегасделки» с «Динамо»

Но во всей этой истории с бочкой меда без ложки дёгтя не обошлось. В сделке с «Динамо» не оказалось самого привлекательного по шкале возраст – результативность – кубковость исполнителя Станислава Галиева, который уже брал в Казани Кубок Гагарина в 2018-м году. По слухам, он также должен был перейти в «Ак Барс» вместе с Войновым и Шипачевым. Но пока не срослось. По одним данным, «Динамо» не прочь сохранить еще достаточно молодого снайпера, по другим – на Галиева повышенный спрос со стороны других топ-клубов КХЛ. В ближайшие дни этот гордиев узел, так или иначе, будет разрублен.

Станислав Галиев по слухам также должен был перейти в «Ак Барс» Фото: официальный сайт ХК «Динамо» dynamo.ru

Также стало неприятной неожиданностью решение Даниила Журавлева покинуть Россию ради шанса заиграть в НХЛ. Он уже подписал контракт с «Колорадо». Но в данной ситуации предъявлять претензии руководству «Ак Барса» не за что. Наоборот, если Журавлев закрепиться в НХЛ, то это будет безусловная имиджевая победа Казани, из которой молодежь давненько не попадала в сильнейшую лигу планеты.

Логика вероятного трансфер Семенова в «Ак Барс» непонятна

Также существует вероятность, что «Ак Барс» может излишне увлечься трансферами и разрушить намечающийся баланс состава, о котором мы писали выше. По неофициальной информации, двухлетний контракт с казанским клубом уже подписал 27-летний Кирилл Семенов, который прошлый сезон провел в «Авангарде». Даже при известном дефиците на российских центрфорвардов в КХЛ, этот хоккеист не выглядит однозначно сильнее того же Артема Галимова. Более того, казанский воспитанник моложе и перспективней. Логика этого трансфера, если он состоится, совсем непонятна.

Кирилл Семенов по неофициальной информации подписал двухлетний контракт с казанским клубом Фото: официальный сайт ХК «Авангард» hawk.ru

Хватает и других слухов о переходах в «Ак Барс», но прямо сейчас линия нападения выглядит у команды Знарка полностью укомплектованной. Как и линия обороны. Остается определиться с вратарской позицией на следующий сезон. По сути, у «Ак Барса» остается лишь Тимур Билялов и «кот в мешке» в лице молодого Пексы.