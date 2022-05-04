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Ру Тат
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Спорт
4 мая 2022  11:30
Артур Халилуллов

Динар Хафизуллин не продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» и перешел в «Ак Барс»

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Защитник Динар Хафизуллин подписал контракт на один год с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба.

33-летний воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провел в уфимском «Салавате Юлаеве». На его счету 12 (3+9) очков в 45-ти матчах за башкирский клуб.

Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».

Напомним, что Хафизуллин становился обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале о целях «Ак Барса» на трансферном рынке отдельно разбирала возможное возвращение Хафизуллина в Казань.

#Ак барс #кхл #хоккей #салават юлаев
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