Динар Хафизуллин не продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» и перешел в «Ак Барс»

Защитник Динар Хафизуллин подписал контракт на один год с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба.

33-летний воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провел в уфимском «Салавате Юлаеве». На его счету 12 (3+9) очков в 45-ти матчах за башкирский клуб.

Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».

Напомним, что Хафизуллин становился обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале о целях «Ак Барса» на трансферном рынке отдельно разбирала возможное возвращение Хафизуллина в Казань.