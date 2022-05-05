Официально: «Ак Барс» подписал контракт с Шипачевым и Войновым

Бывшие хоккеисты московского «Динамо» нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов подписали контракт на два года с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

35-летний форвард Шипачёв в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона.

32-летний защитник Войнов набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 КХЛ.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.

Напомним, ранее «Ак Барс» официально объявил о возвращении в клуб воспитанника казанского хоккея Динара Хафизуллина.