Официально: «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Кириллом Семёновым
Форвард Кирилл Семёнов подписал контракт на два года с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Минувший сезон 27-летний центральный нападающий провел в «Авангарде» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе омского клуба Семёнов набрал 10 (4+6) очков в 21 матче с показателем полезности +4.
Стоит отметить, что хоккеист является обладателем Кубка Гагарина, а также серебряным призером Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
В нынешнем сезоне Семёнов в составе омского «Авангарда» выбил в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» (4-2), но уступил в полуфинале Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» (3-4).
Что касается казанского клуба, то по итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.
Напомним, ранее «Ак Барс» официально объявил о переходе в казанский клуб Динара Хафизуллина, Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.
Кроме того, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал, в котором раскрыла причины переезда Войнова и Шипачева в Казань.