Секретарь СНБО Украины: При необходимости Киев готов ударить по объектам России

Киевские власти при необходимости примут решение атаковать объекты на территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, если будет предпринят такой шаг, то целью станут военные объекты, непосредственно имеющие отношение к спецоперации.

«Если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение»,— заявил он (цитата по «Коммерсанту»).

Напомним, ранее конгресс США призвал передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. Кроме того, в офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что рассматривают возможность нанесения ударов по российским мегаполисам – Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. В Совфеде подчеркивали, что в случае подобных атак от ответных действий могут пострадать крупные города Украины – такие как Киев и Харьков, а Кремль отмечал, что подобные заявления подтверждают правильность действий России.