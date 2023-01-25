Песков прокомментировал угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу

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Киевский режим ничем не гнушается. Стоит вспомнить его причастность к террористическим актам, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления офиса Зеленского о подготовке к ударам по Москве и Екатеринбургу.

«Мы вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима, к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с (Дарьей) Дугиной в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем», — приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что подобные заявления в очередной раз доказывают правильность избранного Россией пути — ей необходимо оградить себя от опасности.