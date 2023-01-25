Советник Зеленского пригрозил «неизбежной» эскалацией и ударами по крупным городам России

В офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что рассматривают возможность нанесения ударов по российским мегаполисам. Советник главы офиса Михаил Подоляк назвал эскалацию конфликта «неизбежной», добавив, что ей будут подвергнуты «изнеженные города» России. Видеофрагмент, на котором он предсказывает такие удары, распространяют соцсети и телеграм-каналы.

«Официально подтверждаю: эскалация <…> неизбежна, и будут наноситься удары по разным целям. В том числе, ударам будут подвержены такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее, которые „изнеженные“ и „ленивые“ и думают, что конфликт их не коснется», — сказал Подоляк. При этом чиновник признал, что в настоящее время Киев не обладает оружием, позволяющим наносить подобные удары.

Напомним, ранее конгресс США призвал передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. Также СМИ сообщали, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму. В России на это ответили, что удары по территории РФ без ответа не останутся.