Сенатор Джабаров: Если ВСУ атакуют Крым, от ответных ударов пострадают Киев и Харьков

В России предусмотрены все меры защиты Крымского полуострова. В частности, все корабли Черноморского флота вышли из гаваней, находятся в рабочем плавании и заряжены «Калибрами». В случае, если Украина действительно решит атаковать Крым, то от ответных ударов могут пострадать крупные украинские города, заявил в интервью «Парламентской газете» зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Такие угрозы действительно были, мы все их с вами прекрасно слышали и помним. Но пока, я думаю, это все-таки из области фантастики. Потому что любой удар по Крыму вызовет чрезвычайно жесткий ответ. Я не уверен, что в этом случае от ответных ударов не пострадают такие крупные города, как Киев, Харьков и так далее. И я надеюсь, что у киевского режима все-таки хватит ума подобные действия не совершать», – сказал он.

Генштаб РФ «все предусматривает», поэтому Крым находится под надежной защитой, добавил сенатор. «Ответный удар в случае любых неприятностей будет очень жестким. Пусть не испытывают терпение русского медведя», – подытожил он.

Напомним, на этой неделе конгресс США призвал передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. Также СМИ сообщали, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму. посол в США Анатолий Антонов заявил, что ВС РФ будут уничтожать любое переданное Украине оружие и не оставят без ответа удары по территории России.