Сегодня в Татарстане снова будет жара до +34 градусов и грозы со шквалистым ветром

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, локально сильный, в отдельных районах – с грозой и градом. Ветер юго-восточный 6 — 11 м/с, местами шквалистые усиления 19 — 24 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +26 до +31 градуса, в восточных районах – до +34 градусов.

В Казани также прогнозируется переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, локально сильный. Местами ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный 6 — 11 м/с, местами шквалистые усиления 19 — 24 м/с. Воздух, по прогнозу Гидрометцентра РТ, прогреется до 29 — 31 градуса выше нуля.

Напомним, накануне на Казань обрушился ураганный ветер и ливень с грозой и градом. Местами скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Без света, по данным МЧС, остались порядка 12 тыс. татарстанцев, в городе создали оперштаб по ликвидации последствий стихии. В Лаишевском районе из-за непогоды погибла 14-летняя девочка – на палатку базы отдыха, где она находилась, упало дерево.