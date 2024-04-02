СК: Следователи будут расследовать факты обстрелов ВФУ в Татарстане

Следователи СК России будут расследовать обстоятельства обстрелов вооруженными формированиями Украины территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», – отметили в телеграм-канале СК России.

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.

Кроме того, девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. При обстреле Киевского района Донецка ранен мужчина.