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СК: Следователи будут расследовать факты обстрелов ВФУ в Татарстане
Следователи СК России будут расследовать обстоятельства обстрелов вооруженными формированиями Украины территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», – отметили в телеграм-канале СК России.
Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.
Кроме того, девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. При обстреле Киевского района Донецка ранен мужчина.
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