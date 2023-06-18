Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения в регионе. По его словам, уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился, и к 19 июня ожидается его полная сработка.

«В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов», — написал он в телеграм-канале.

По его данным, за время наводнения с подтопленных территорий эвакуировано около 8 тыс. человек, среди которых оказался 581 ребенок и 280 маломобильных граждан. В больницы доставлено 107 человек.

«Вчера единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей выплачена 405 жителям области (за все время — 1,5 тыс. человек)», — добавил врио главы Херсонской области.

Он отметил, что в ликвидации последствий ЧС задействовано1275 человек и 334 единицы техники.

6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища. Началось затопление территорий ниже по течению. Город Алёшки оказался почти полностью затоплен, в Новой Каховке уровень воды недавно незначительно снизился.

В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.