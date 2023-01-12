Шаймиев: Нам с Рахимовым пришлось пройти рука об руку через судьбоносные 90-е годы

Башкортостану повезло, что у руля власти в сложные 90-е годы оказался Муртаза Рахимов. Такое мнение высказал Государственный Советник Татарстана, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев во время интервью ряду федеральных телеканалов.

«С многоуважаемым Муртазой Губайдулловичем нам пришлось пройти, можно сказать, рука об руку — через судьбоносные 90-е годы. Я считаю, что повезло Республике Башкортостан, его многонациональному народу, башкирскому народу, что у руля в это смутное время оказался Муртаза Губайдуллович Рахимов — человек с твердым характером, с огромным жизненным опытом, опытом работы с людьми, знанием производства, знанием людей, знанием родной республики», — считает Государственный Советник РТ.

Он назвал первого Президента Башкортостана крепким хозяйственником. Шаймиев напомнил, что Рахимов до прихода в политику 30 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе — начал начальником установки и вырос до директора предприятия.

«Поэтому народ и доверил ему свою судьбу в самые сложные времена. Он был искренен, мог сказать прямо, не лукавил», — отметил Государственный Советник РТ.

По его словам, Рахимова надо было воспринимать таким, какой он есть, что говорит о масштабности личности.

«16 августа 1991 года мы впервые заключили государственный Договор между нашими республиками. Мы закрепили многовековую дружбу между братскими народами. Мы придавали этому большое значение, и я сам поехал в Уфу подписывать этот Договор», — вспоминает первый Президент РТ.

Шаймиев выразил благодарность Рахимову за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что руководителей двух республик связывали не только деловые, но и дружеские, братские отношения, как и между двумя народами.

При этом первый Президент РТ вспомнил, что, как руководители двух республик, каждый из них отстаивал интересы своего региона, но они все равно были единомышленниками.

«Может быть, наши мнения не во всех вопросах и не всегда совпадали. Но без поддержки друг-друга отстаивать принципиальные позиции наших народов было бы практически невозможно. Мы, безусловно, были единомышленниками, выбрав путь цивилизованного политического решения назревших проблем в жизни наших многонациональных республик», — сказал Шаймиев.

Он подчеркнул, что уход из жизни Муртазы Губайдулловича — это огромная утрата для всех, и выразил соболезнования его супруге — Луизе Галимовне, родным и всему братскому башкирскому народу.

Напомним, Рахимов скончался вчера на 89-м году жизни. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, с 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие.

Ранее соболезнования в связи с кончиной первого Президента Республики Башкортостан выразили Президент РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.