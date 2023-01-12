«Стоял у истоков»: Мухаметшин выразил соболезнование в связи с кончиной Рахимова

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни видного государственного и общественного деятеля, внесшего весомый вклад в развитие родного Башкортостана и страны в целом, Муртазы Рахимова.

«Неизменно находясь в эпицентре общественной и политической жизни, обладая непререкаемым авторитетом и уважением широкой общественности, Муртаза Рахимов был избран первым Президентом Башкортостана, стоял у истоков многих идей и разработок, направленных на динамичное социально-экономическое развитие республики», – отметил Фарид Мухаметшин в телеграмме, направленной в адрес Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Председатель Госсовета подчеркнул, что долгие годы многогранной деятельности Муртазы Рахимова были связаны с созданием новой политической и правовой системы Башкортостана и Российской Федерации, упрочением межнационального мира и гражданского согласия, развитием и укреплением всесторонних связей между братскими народами наших республик.

«Светлая память об этом замечательном человеке, достойном сыне башкирского народа, истинном патриоте навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Напомним, Рахимов скончался на 89-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе.