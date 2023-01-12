Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму главе Башкортостана Радию Хабирову в связи с кончиной первого Президента республики Муртазы Рахимова. В ней он выразил соболезнования всем родным и близким Рахимова от имени татарстанцев и от себя лично.

«Ушла из жизни яркая, масштабная личность, видный государственный деятель и авторитетный руководитель, с именем которого связана целая эпоха в истории башкирского народа. Возглавив республику в самый сложный период кардинальных перемен, он смело взял на себя тяжелый груз ответственности за судьбу родного края, сумел сплотить общественные силы для осуществления глубоких политических, экономических и социальных преобразований, обеспечить всестороннее развитие региона, сохранить мир и согласие на многонациональной земле Башкортостана», – говорится в телеграмме.

Знания и опыт, душевные силы и созидательные усилия Рахимова до последних дней были направлены на благо родной республики и сограждан, подчеркнул Президент Татарстана. «Искренне разделяем тяжелую горечь этой невосполнимой утраты с братским народом Башкортостана, просим передать слова сочувствия и поддержки супруге Луизе Галимовне, всем родным и близким Муртазы Губайдулловича. Мәрхүмнең авыр туфрагы җиңел, мәңгелек йокысы тыныч, урыны җәннәт түрендә булсын», – приводит пресс-служба президента РТ слова телеграммы.

Напомним, Рахимов скончался вчера на 89-м году жизни. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, с 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие.