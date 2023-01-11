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На 89-м году жизни скончался первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Об этом сначала сообщила газета «Комсомольская правда», а затем эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе главы региона.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России», — написал в своем Telegram-канале действующий руководитель Башкортостана Радий Хабиров.

Муртаза Губайдуллович Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум и начал работать оператором на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В 1964-м окончил вечернее отделение Уфимского нефтяного института.



С 1960 по 1976 год трудился на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС начальником установки, заместителем начальника цеха, заместителем начальника производства, заместителем главного инженера по пуску и наладке новых производств.



В 1976–1978 годах работал на этом же предприятии главным химиком — заместителем главного инженера, в 1978–1986 годах — главным инженером, а в 1986–1990 годах — директором завода.



Избирался народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР, народным депутатом Республики Башкортостан и Уфимского городского Совета народных депутатов.



С 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года был Председателем Верховного Совета Башкирской АССР. С 25 декабря 1993 по 15 июля 2010 года занимал пост Президента Башкортостана.



После отставки, 22 октября 2010 года, стал председателем совета Благотворительного фонда «Урал». С 8 декабря 2010 по 29 июня 2012 года также был членом совета директоров ОАО АНК «Башнефть».