Названы дата и место проведения церемонии прощания с Муртазой Рахимовым

Церемония прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Такое решение принято на заседании государственной комиссии по организации похорон Рахимова, созданной по поручению главы республики Радия Хабирова.

С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие. Траурный митинг начнется в 12.00, сообщается на сайте главы РБ.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11.00.

Похоронят Рахимова на мусульманском кладбище Уфы.

Напомним, Хабиров также поручил увековечить память о Муртазе Рахимове, который скончался на 89-м году жизни.