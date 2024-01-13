Сафаров: День российской печати объединяет сотни талантливых и неординарных людей в РТ

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

День российской печати объединяет сотни талантливых и неординарных людей в Татарстане, усилиями которых развивается и совершенствуется татарстанская журналистика. Об этом сказал руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров в поздравлении, направленном в адрес руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева.

«Неизменная приверженность профессиональным традициям, заложенным еще ветеранами отрасли, и вместе с тем открытость новому — активное освоение цифровых форматов и коммуникативных технологий — помогли сохранить уникальный потенциал средств массовой информации и неизменный интерес самой широкой аудитории. Важно и то, что вы всегда и особенно в непростые, как сейчас, времена остаетесь верны благородной миссии — честно и непредвзято сообщать важное, обеспечивать диалог между обществом и властью, формировать духовно-нравственные ориентиры», — сказано в телеграмме.

Асгат Сафаров выразил надежду на то, что 2024-й, объявленный в России Годом семьи и в Татарстане Годом научно-технологического развития, будет также отмечен циклом материалов, популяризирующих ключевые ценности успешного развития и благополучного будущего республики и всей страны.

«Желаю Вам и всем сотрудникам агентства „Татмедиа“ дальнейших успехов на ответственном поприще, вдохновения и энергии для реализации полезных идей и добрых начинаний, а также крепкого здоровья и счастья», — сказал руководитель Администрации Раиса РТ, председатель Совета директоров «Татмедиа».

Ранее журналистов с Днем российской печати поздравил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.