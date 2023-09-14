Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024 год в Татарстане Годом научно-технологического развития. Такое заявление руководитель республики сделал во время ежегодного послания Госсовету РТ.

Минниханов отметил, что все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой Программе научно-технологического развития республики. «Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан», – сказал он.

Раис РТ поручил Правительству внести соответствующие предложения по закреплению полномочий Академии наук в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности АН РТ.

«Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, трехсотлетия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития», – резюмировал Раис РТ.