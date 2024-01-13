Фарид Мухаметшин поздравил журналистов Татарстана с Днем российской печати

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил журналистов республики с Днем российской печати.

«Уважаемые журналисты, издатели, полиграфисты, блогеры, ветераны и начинающие труженики пера – все, кто занимается подготовкой, производством и распространением печатной и цифровой информации. Примите самые теплые поздравления по случаю Дня российской печати!

Более чем трехсотлетний опыт отечественной журналистики наглядно свидетельствует: от профессионализма СМИ, взвешенной позиции, патриотического настроя в разные времена во многом зависели уровень коммуникации власти и общества, нацеленность на развитие, прочность межнационального мира и гражданского согласия. Так и сегодня от средств массовой информации мы ждем правдивый анализ имеющихся проблем, ответы на самые острые и животрепещущие вопросы, четко структурированную и выверенную информацию вкупе с объективным и неравнодушным авторским взглядом.

Наступивший 2024 год дает для этого весьма обширные основания. Объявленный Годом семьи в России и Годом научно-технологического развития в Татарстане, он открывает большой избирательный цикл, насыщен крупными политическими и общественными мероприятиями. В марте состоится событие, которое определит политический вектор развития на предстоящие шесть лет, – выборы Президента Российской Федерации. В сентябре татарстанцы вновь придут на участки для голосования, чтобы избрать депутатов республиканского парламента седьмого созыва. Главная особенность нынешних избирательных процессов – неослабевающее санкционное и информационное давление на Россию на фоне продолжения СВО. И чем ближе к дате голосования, тем негативнее будет становиться тон недружественных комментаторов в отношении выборных кампаний и ситуации в стране в целом. В сложившихся реалиях необходимо еще более сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Оказать всю возможную, в том числе информационную поддержку курсу на дальнейшее поступательное развитие сильной и независимой России. На самом высоком уровне провести в Татарстане международные “Игры Будущего”, экономический Форум “Россия – Исламский мир”, саммит Глав государств БРИКС и др. Все это накладывает на нас дополнительную ответственность, с которой, уверен, вместе мы справимся.

Уважаемые сотрудники республиканских масс-медиа! В день вашего главного профессионального праздника выражаю вам слова искренней благодарности за неизменную верность журналистскому долгу, заинтересованное участие в решении сложных, порой нетривиальных жизненных задач. Желаю успехов во всех творческих начинаниях, новых дерзновенных идей и интересных проектов, неиссякаемой энергии и здоровья, личного счастья, добра и мира!» – говорится в поздравлении.