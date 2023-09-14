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Минниханов подписал указ о проведении в Татарстане Года научно-технологического развития
Предстоящий, 2024 год станет в Татарстане Годом научно-технологического развития. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В тексте документа отмечается, что это необходимо для «дальнейшего развития науки и технологий» и «усиления их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития республики».
Кабинет Министров РТ должен за один месяц образовать организационный комитет по проведению Года научно-технологического развития и утвердить его состав, а за три месяца — подготовить план основных мероприятий.
Главам муниципалитетов предложено провести работу по организации на их территории событий Года научно-технологического развития, а территориальным органам федеральных ведомств, общественным объединениям и организациям — принять активное участие в его подготовке и проведении.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024 год в Татарстане Годом научно-технологического развития, о чем сообщал «Татар-информ».
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