Минниханов подписал указ о проведении в Татарстане Года научно-технологического развития

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Предстоящий, 2024 год станет в Татарстане Годом научно-технологического развития. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В тексте документа отмечается, что это необходимо для «дальнейшего развития науки и технологий» и «усиления их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития республики».

Кабинет Министров РТ должен за один месяц образовать организационный комитет по проведению Года научно-технологического развития и утвердить его состав, а за три месяца — подготовить план основных мероприятий.

Главам муниципалитетов предложено провести работу по организации на их территории событий Года научно-технологического развития, а территориальным органам федеральных ведомств, общественным объединениям и организациям — принять активное участие в его подготовке и проведении.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024 год в Татарстане Годом научно-технологического развития, о чем сообщал «Татар-информ».