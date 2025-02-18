Сафаров: Буинский район – лидер в Татарстане по производству свеклы и зерна

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © «Татар-информ»

Буинский район – лидер среди муниципалитетов Татарстана по производству сахарной свеклы и зерна. Об этом сообщил сегодня руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров на заседании Совета Буинского муниципального района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025 год.

«По земледелию район – в лидерах. За прошлый сезон, собрав 179,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, хлеборобы района заняли первое место в республике. Район также лидер по производству сахарной свеклы – за 2024 год собрано более 500 тыс. тонн корнеплодов. Это наибольший объем среди районов-свекловодов», – рассказал он.

В целом, по словам Сафарова, Буинский район занимает 15-е место в рейтинге АПК республики. Однако за прошлый год в хозяйствах муниципалитета произошло существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота – на 4,6 тыс. голов. «Как результат – по валовому надою молока, который составляет 82,3 тонны, район лишь на 17-м месте в республике», – констатировал он.

В связи с этим руководитель Администрации Раиса РТ попросил руководство района проанализировать причины сложившейся ситуации и подумать над тем, как компенсировать поголовье. «Закупочные цены на молоко находятся на весьма привлекательном уровне. Поэтому каждый килограмм недополученной продукции – упущенная выгода ваших хозяйств», – заметил он.

По итогам работы с малыми формами хозяйствования в рейтинге муниципалитетов Буинский район занял 25-е место. На 100 личных подсобных хозяйств здесь приходится 23 головы коров – это 19-е место.

«Чтобы стимулировать работу малых форм хозяйствования в селах, Раис РТ Рустам Минниханов принял решение о дополнительных мерах господдержки в этой сфере. Так, предельный размер субсидии на строительство мини-ферм по содержанию не менее восьми коров увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей, субсидии на одну голову коровы в ЛПХ превысили 6 тыс., на одну козоматку приходится до тысячи рублей», – подчеркнул Сафаров.

Он добавил, что по поручению Минниханова в республике введена новая мера поддержки в виде компенсации 50% затрат на приобретение оборудования для кормоцентров. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей. Руководитель Администрации Раиса РТ рекомендовал сельчанам воспользоваться этими мерами поддержки.

Фото: «Буинск-информ»

Кроме того, Сафаров попросил активизировать работу по поддержке малого и среднего бизнеса. «Доля малого и среднего бизнеса составляет 19,9%, по Татарстану – 24%. Это 29-е место среди городов и районов. Показатель развития малого и среднего бизнеса в расчете на душу населения в районе ниже среднереспубликанского значения – 11-е место по количеству субъектов МСП и 31-е по числу занятых в сфере малого и среднего бизнеса», – заявил он.

По уровню среднемесячной заработной платы за прошлый год Буинский район занял 37-е место по Татарстану. По данным за одиннадцать месяцев, в республике зарплата составила более 72,3 тыс. рублей в месяц, в Буинском районе – свыше 52,2 тыс. рублей.

«Буинск можно назвать одним из образовательных центров Поволжья. Так, например, медицинское училище в год выпускает до 260 востребованных специалистов», – продолжил руководитель Администрации Раиса РТ.

При этом он отметил, что в районе сложная ситуация с привлечением и закреплением молодых учителей. В частности, есть дефицит учителей математики, информатики, иностранных языков, химии, начальных классов. И более 10% педагогов – пенсионного возраста. «Надо продумать дополнительный стимул для привлечения учителей», – сказал Сафаров.

Он также напомнил, что в этом году в Татарстане состоятся выборы Раиса республики и муниципальных депутатов. «Важно сохранить курс на устойчивое развитие нашей страны и процветание республики. Для этого нам нужен сильный, харизматичный, опытный лидер, авторитетный руководитель, который способен вести Татарстан к новым свершениям. В качестве кандидатов в депутаты должны быть выдвинуты ответственные, грамотные, политические выверенные люди», – убежден руководитель Администрации Раиса РТ.

В завершение Сафаров призвал жителей усилить бдительность в связи с атаками беспилотников и поблагодарил за своевременное информирование об угрозах БПЛА. «Из Буинского района нам поступило более 70 сообщений о беспилотниках», – заключил он.

До начала заседания руководитель Администрации Раиса РТ посетил в Буинском районе спорткомплекс «Импульс» и молодежный центр «Мирас», а также осмотрел выставку товаропроизводителей.