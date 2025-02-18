Сафаров: Буинский район – лидер в Татарстане по производству свеклы и зерна
Буинский район – лидер среди муниципалитетов Татарстана по производству сахарной свеклы и зерна. Об этом сообщил сегодня руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров на заседании Совета Буинского муниципального района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025 год.
«По земледелию район – в лидерах. За прошлый сезон, собрав 179,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, хлеборобы района заняли первое место в республике. Район также лидер по производству сахарной свеклы – за 2024 год собрано более 500 тыс. тонн корнеплодов. Это наибольший объем среди районов-свекловодов», – рассказал он.
В целом, по словам Сафарова, Буинский район занимает 15-е место в рейтинге АПК республики. Однако за прошлый год в хозяйствах муниципалитета произошло существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота – на 4,6 тыс. голов. «Как результат – по валовому надою молока, который составляет 82,3 тонны, район лишь на 17-м месте в республике», – констатировал он.
В связи с этим руководитель Администрации Раиса РТ попросил руководство района проанализировать причины сложившейся ситуации и подумать над тем, как компенсировать поголовье. «Закупочные цены на молоко находятся на весьма привлекательном уровне. Поэтому каждый килограмм недополученной продукции – упущенная выгода ваших хозяйств», – заметил он.
По итогам работы с малыми формами хозяйствования в рейтинге муниципалитетов Буинский район занял 25-е место. На 100 личных подсобных хозяйств здесь приходится 23 головы коров – это 19-е место.
«Чтобы стимулировать работу малых форм хозяйствования в селах, Раис РТ Рустам Минниханов принял решение о дополнительных мерах господдержки в этой сфере. Так, предельный размер субсидии на строительство мини-ферм по содержанию не менее восьми коров увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей, субсидии на одну голову коровы в ЛПХ превысили 6 тыс., на одну козоматку приходится до тысячи рублей», – подчеркнул Сафаров.
Он добавил, что по поручению Минниханова в республике введена новая мера поддержки в виде компенсации 50% затрат на приобретение оборудования для кормоцентров. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей. Руководитель Администрации Раиса РТ рекомендовал сельчанам воспользоваться этими мерами поддержки.
Кроме того, Сафаров попросил активизировать работу по поддержке малого и среднего бизнеса. «Доля малого и среднего бизнеса составляет 19,9%, по Татарстану – 24%. Это 29-е место среди городов и районов. Показатель развития малого и среднего бизнеса в расчете на душу населения в районе ниже среднереспубликанского значения – 11-е место по количеству субъектов МСП и 31-е по числу занятых в сфере малого и среднего бизнеса», – заявил он.
По уровню среднемесячной заработной платы за прошлый год Буинский район занял 37-е место по Татарстану. По данным за одиннадцать месяцев, в республике зарплата составила более 72,3 тыс. рублей в месяц, в Буинском районе – свыше 52,2 тыс. рублей.
«Буинск можно назвать одним из образовательных центров Поволжья. Так, например, медицинское училище в год выпускает до 260 востребованных специалистов», – продолжил руководитель Администрации Раиса РТ.
При этом он отметил, что в районе сложная ситуация с привлечением и закреплением молодых учителей. В частности, есть дефицит учителей математики, информатики, иностранных языков, химии, начальных классов. И более 10% педагогов – пенсионного возраста. «Надо продумать дополнительный стимул для привлечения учителей», – сказал Сафаров.
Он также напомнил, что в этом году в Татарстане состоятся выборы Раиса республики и муниципальных депутатов. «Важно сохранить курс на устойчивое развитие нашей страны и процветание республики. Для этого нам нужен сильный, харизматичный, опытный лидер, авторитетный руководитель, который способен вести Татарстан к новым свершениям. В качестве кандидатов в депутаты должны быть выдвинуты ответственные, грамотные, политические выверенные люди», – убежден руководитель Администрации Раиса РТ.
В завершение Сафаров призвал жителей усилить бдительность в связи с атаками беспилотников и поблагодарил за своевременное информирование об угрозах БПЛА. «Из Буинского района нам поступило более 70 сообщений о беспилотниках», – заключил он.
До начала заседания руководитель Администрации Раиса РТ посетил в Буинском районе спорткомплекс «Импульс» и молодежный центр «Мирас», а также осмотрел выставку товаропроизводителей.