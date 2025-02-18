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Экономика 18 февраля 2025 17:42

Песошин призвал верхнеуслонцев использовать близость к Казани для развития АПК

Песошин призвал верхнеуслонцев использовать близость к Казани для развития АПК
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Верхнеуслонскому району Татарстана стоит использовать для развития сельского хозяйства близость муниципалитета к Казани. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на отчетном заседании Совета района, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Рядом с вами Казань – огромный рынок сбыта сельхозпродукции. Нужно использовать это преимущество», – подчеркнул глава Правительства региона.

В отраслевом рейтинге АПК по итогам 2024 года Верхнеуслонский район занял 37-е место. В последние пять лет в муниципалитете устойчиво снижается поголовье крупного рогатого скота. Вместе с тем в районе имеются примеры успешного предпринимательства на селе.

Для стимулирования малых форм хозяйствования на селе Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о предоставлении ряда дополнительных мер господдержки, напомнил Алексей Песошин.

При этом сельское хозяйство является важнейшей отраслью для экономики района. Производство валовой продукции за 2024 год составило 1 млрд 692 млн рублей, что составляет 118% к уровню 2023-го. Денежная выручка отрасли увеличилась до 1 млрд 374 млн рублей, а выручка на одного работника достигла 5 млн 295 тыс. рублей.

Ранее Рустам Минниханов заметил, что развитое животноводство позволяет платить достойную заработную плату работникам сельского хозяйства.

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#Верхнеуслонский район РТ #Сельское хозяйство #поголовье крс #Алексей Песошин
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