Сафаров предложил ввести меры поддержки работников, планирующих рождение детей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Внедрять на предприятиях меры поддержки работников, которые приняли решение о рождении детей, предложил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров для улучшения демографической ситуации. Этой идеей он поделился на заседании Совета Буинского района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025 год.

«Уровень рождаемости в республике снижается, в том числе и в Буинском районе. Нам совместно нужно принять меры по повышению рождаемости. Как вариант – внедрять на предприятиях меры поддержки работников, которые приняли решение о рождении детей, создавать условия для реализации родительских, семейных функций при условии их занятости», – сказал Сафаров.

Он напомнил, что в этом году запущен новый национальный проект «Семья», который инициировал Президент России Владимир Путин. Мероприятия нацпроекта направлены в том числе на поддержку многодетных семей.

В Татарстане за последние десять лет количество многодетных семей выросло более чем в два раза. Только в прошлом году на их поддержку было направлено 32 млрд рублей, подчеркнул руководитель Администрации Раиса РТ.

Он добавил, что в прошлом году в республике продолжилась реализация значимых социальных проектов. Так, по нацпроектам и 44 республиканским программам построено и отремонтировано более 3,7 тыс. объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

«Беспрецедентный объем работ на федеральные и региональные средства был выполнен в сфере дорожного хозяйства на сумму более 200 млрд рублей», – отметил Сафаров.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане.