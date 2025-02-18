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Общество 18 февраля 2025 18:50

В Буинске по республиканской программе построят новую линию водоснабжения

В Буинском районе Татарстана в этом году по республиканской программе запланировано строительство новой линии водоснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в разных частях Буинска. Об этом заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров на заседании Совета района.

«В районе остаются актуальными вопросы городского хозяйства. Наиболее острая проблема в сфере ЖКХ связана с состоянием инженерной инфраструктуры. Около 60% обращений из Буинского района касались проблемы с водоснабжением», – сказал он.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году на нее предусмотрено 10 млрд рублей, отметил Сафаров.

«Эта программа будет с каждым годом усиливаться. Минстрой уже определил наиболее проблемные объекты инфраструктуры, которые будут включены в программу», – подчеркнул он.

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#водоснабжение #Республиканская программа
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