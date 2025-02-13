Минниханов: В районах, где сокращаются поголовье и надои, – низкая оплата труда

В районах Татарстана, где сокращаются поголовье и надои молока, – низкая оплата труда. Развитое животноводство позволяет платить достойную заработную плату, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В Рыбно-Слободском районе в прошлом году поголовье сократилось на 6%, а надои почти в 1,5 раза ниже, чем в целом по Татарстану. «В результате – в районе самая низкая зарплата работников сельского хозяйства. В два раза ниже среднереспубликанского показателя», – сказал руководитель республики.

По его словам, такая же ситуация складывается в Апастовском и Буинском районах. «А за счет чего ты будешь платить зарплату, если у тебя продукции нет? Еще надо посмотреть, нет ли «конвертных» выплат, и с этим бороться», – подчеркнул Минниханов.

При этом он похвалил другие районы за серьезные успехи в производстве молока. В частности, назвал Кукморский район, который производит более 500 тонн молока в сутки, Балтасинский – около 400 тонн, Атнинский – свыше 350 тонн, Сабинский и Мензелинский – по 300 тонн.

Минниханов добавил, что хорошую динамку демонстрирует Муслюмовский район, где надои молока за четыре года выросли в 3,5 раза. «Это огромный труд инвесторов и руководства района, руководителей хозяйств. Но мы не можем не назвать районы, где ситуация ухудшилась», – продолжил он.

Так, Новошешминский район потерял 68% поголовья крупного рогатого скота, Лениногорский – 55%, Нурлатский – 53%.

«Вопрос не в том, что у нас молока нет, у нас его достаточно. И мы не видим никаких угроз. Но мы теряем сельское население. Если не будет работы, не будет животноводства, сельские территории серьезно пострадают. Поголовье в личном подворье обеспечивают доходы населению. А за год в личных подсобных хозяйствах мы потеряли около 9 тыс. коров», – заметил руководитель республики.

Самое большое сокращение поголовья в личных подворьях произошло в Балтасинском, Аксубаевском, Дрожжановском, Тетюшском и Нурлатском районах.

Чтобы исправить ситуацию, принято решение об увеличении размера субсидий на содержание дойного стада в личных подсобных хозяйствах, приобретение поголовья, строительство мини-ферм. Кроме того, будет субсидироваться 50% стоимости оборудования для кормоцентров, рассказал Раис РТ.

Минниханов также отметил, что одна из актуальных проблем – угроза заноса опасных заболеваний на территорию республики.

«Биологическая защита – это персональная ответственность каждого руководителя предприятия. Сегодня такую работу не проводят 80% сельхозорганизаций. Если эти предприятия не выдерживают положенные санитарные нормы, то они должны быть ограничены в поддержке», – заключил он.