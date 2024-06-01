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Общество 1 июня 2024 12:20

Шадриков в преддверии Игр БРИКС призвал привести в порядок полосы отвода

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Шадриков в преддверии Игр БРИКС призвал привести в порядок полосы отвода
Александр Шадриков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии Игр стран БРИКС полосы отвода татарстанских дорог должны быть очищены от мусора. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на традиционном совещании в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Коллеги! Прошу принять во внимание, что в июне встречаем участников и гостей Игр стран БРИКС. Необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок все полосы отвода железных и автомобильных дорог», — подчеркнул министр.

При этом Шадриков добавил, что проведение столь масштабных мероприятий — это всегда большая ответственность. Главное, по его словам, — обеспечить безопасность, в том числе и санитарно-экологическую.

В ходе завершившегося накануне санитарно-экологического двухмесячника Минэкологии РТ и ГБУ «Безопасность дорожного движения» обследовали придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования. Состоялось 30 рейдов, было выявлено 71 нарушение. Также были организованы совместные с ОАО «РЖД» комиссионные объезды вдоль железнодорожных путей. Выявлено 45 нарушений, но устранены пока только три из них.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд спортсменов из 97 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам.
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#Экология #Игры БРИКС #Александр Шадриков
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