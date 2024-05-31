Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чернышенко: Участие в Играх БРИКС в Казани подтвердили уже 97 стран
В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня в Казани, примут участие 97 стран. О том, сколько государств прислали заявки, на заседании оргкомитета рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он напомнил, что в 2024 году Россия председательствует в объединении БРИКС.
«В текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению Президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран», — рассказал Чернышенко.
В совещании приняли участие Советник Президента России Игорь Левитин, замминистра спорта России Алексей Морозов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и внештатный советник Председателя Правительства России Олег Матыцин, передает пресс-служба Раиса РТ.
Фото: телеграм-канал Правительства РФ
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт