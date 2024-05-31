Чернышенко: Участие в Играх БРИКС в Казани подтвердили уже 97 стран

В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня в Казани, примут участие 97 стран. О том, сколько государств прислали заявки, на заседании оргкомитета рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в 2024 году Россия председательствует в объединении БРИКС.

«В текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению Президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран», — рассказал Чернышенко.

В совещании приняли участие Советник Президента России Игорь Левитин, замминистра спорта России Алексей Морозов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и внештатный советник Председателя Правительства России Олег Матыцин, передает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: телеграм-канал Правительства РФ