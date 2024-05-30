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Официальную песню Игр БРИКС исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко
Официальной песней Игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани, выбрана композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев к ней исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко, сообщает пресс-служба турнира.
При этом организаторы состязаний обращают внимание на то, что эта песня — «не только спортивный гимн, но и мотивационная поддержка для каждого», потому что «призывает не опускать руки даже в тяжелых жизненных ситуациях».
Сегодня вечером, в 20.20, в рамках мероприятия «Вечерний Звук» состоится презентация гимна Игр БРИКС. С 7 июня композиция станет доступна на всех присутствующих в России музыкальных сервисах.
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