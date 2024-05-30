Официальную песню Игр БРИКС исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Изображение: bricskazan2024.games

Официальной песней Игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани, выбрана композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев к ней исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко, сообщает пресс-служба турнира.

При этом организаторы состязаний обращают внимание на то, что эта песня — «не только спортивный гимн, но и мотивационная поддержка для каждого», потому что «призывает не опускать руки даже в тяжелых жизненных ситуациях».

Сегодня вечером, в 20.20, в рамках мероприятия «Вечерний Звук» состоится презентация гимна Игр БРИКС. С 7 июня композиция станет доступна на всех присутствующих в России музыкальных сервисах.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд около 5 тыс. спортсменов из более чем 60 стран. Соревнования пройдут по 27 спортивным дисциплинам.