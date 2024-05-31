Песошин: За время подготовки к Играм БРИКС в Татарстане проведена масштабная работа

Подготовка к Играм стран БРИКС в Татарстане ведется на самом высоком уровне. Об этом на сегодняшнем заседании оргкомитета сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«За период подготовки к играм в республике проведена масштабная работа, все министерства и ведомства максимально вовлечены в процесс. Заверяем, что мы приложим все усилия для того, чтобы Игры БРИКС состоялись на высоком организационном уровне и выполним все возложенные на нас обязательства», — цитирует Премьера пресс-служба Раиса РТ.

Также с докладом выступил заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров — он рассказал о текущем статусе подготовки, доложил о мерах безопасности, транспортном обеспечении участников и культурной программе в рамках проводимых соревнований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что Казань обладает огромным опытом в проведении международных спортивных мероприятий.

«В этом году в столице Татарстана с успехом прошли „Игры Будущего“, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС. До открытия игр остается всего 12 дней, поэтому необходимо завершить все подготовительные мероприятия», — сказал он.

Также вице-премьер рассказал, что на данный момент в спортивном событии планируют принять участие 97 стран.