Санитарно-экологический двухмесячник объединил 400 тыс. жителей Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках стартовавшего 1 апреля и завершившегося только что санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане состоялось 4800 субботников. К двухмесячнику присоединились все муниципалитеты, природоохранные службы, предприятия и в общей сложности 398 865 неравнодушных жителей республики. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на традиционном республиканском совещании, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Уже с первых дней апреля, несмотря на поздний сход снега, проведены массовые субботники и экологические акции. Там, где условия не позволяли проводить очистку территории, ворошили снег, чистили дорожное полотно, приводили в порядок памятники и обелиски. В общей сложности за период двухмесячника с учетом конкурса „Эковесна“ проведено более 15 тыс. различных акций», — доложил профильный министр.

Было задействовано 11 855 единиц техники. На полигоны вывезено 348 тысяч куб. метров отходов. В рамках благоустройства территорий муниципалитетами высажено 764 тыс. деревьев и кустарников, перечислил он.

«Спасибо всем за помощь и неравнодушие! Как уже говорил: двухмесячник — это только старт массовых уборок, наводить чистоту нужно до поздней осени, пока не ликвидируем все свалки, а лучше не допускать их появления!» — напомнил министр экологии.

По его оценке, традиционно марафон чистоты активно поддерживают представители всех поколений татарстанцев, а самое главное — многие дети, что подтверждает ежегодный конкурс «Школьный экопатруль». За два месяца школьники прислали 1740 фотографий с местами несанкционированного размещения отходов, причем 75% обращений уже решены.

Всего с 1 апреля в экологическую приемную профильного ведомства по всем каналам связи поступило 2737 обращений, 83% (2283) из них решено. Большинство жалоб, 2121, касалось несанкционированных свалок. Только через систему «Народный контроль» поступило 342 вопроса по ним.

«Когда сроки рассмотрения обращений затягиваются, конечно же, жители негативно реагируют. Еще раз напомню: мы должны оперативно отреагировать на жалобу в течение десяти дней. Срок вполне достаточный, и в 29 муниципальных районах заявки решаются своевременно. Но в 16 районах имеются нерешенные жалобы», — подчеркнул Шадриков.

По Татарстану с 1 апреля всеми надзорными органами выявлено 3460 нарушений, более половины, 1799, устранено. К административной ответственности привлечены 1500 нарушителей, на них наложены штрафы примерно на 5 млн рублей.

Докладчик привел примеры масштабных нарушений, обнаруженных сотрудниками Минэкологии. Так, в Верхнеуслонском районе была найдена огромная свалка строительного мусора, который, судя по всему, завозился туда долгое время. В настоящее время идет ее ликвидация.

Сказал он и о примерах оперативного реагирования. В частности, в Черемшанском районе свалку площадью 700 кв. метров ликвидировали практически за неделю.

В ходе двухмесячника совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» были обследованы придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования. Организовано 30 рейдов, выявлено 71 нарушение. Проведены два авиаоблета, зафиксировано 203 нарушения.

При этом выявлялись не только свалки, но и земельные участки, сформированные с нарушением природоохранного законодательства. В связи с этим Шадриков рекомендовал сотрудникам исполкомов, которые выдают разрешения на формирование земельных участков у водных объектов, не надеяться только на карты и реестры и самим выезжать на места до выдачи разрешительных документов.

По информации министра, выявлено более 1200 незаконно сформированных участков вблизи водных объектов. Он напомнил о соответствующем поручении Совета безопасности РТ, заседание которого прошло в августе 2022 года. Собранные материалы переданы в прокуратуру.

Помимо прочего, проводились совместные с ОАО «РЖД» комиссионные объезды вдоль железнодорожных путей. Выявлено 45 нарушений, но пока устранены только три из них.

Проведение санитарно-экологического двухмесячника способствует достижению целей национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.