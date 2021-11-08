Саакашвили переведен в тюремную больницу в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на заявление Специальной пенитенциарной службы страны.

«Заключенный Михаил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 с целью предотвращения ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшими рисками», — говорится в документе.

Ранее о том, что политика вывезли из тюрьмы, рассказал телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на его мать Джули Аласания. По данным канала, из тюрьмы, где содержался Саакашвили, в направлении Тбилиси вылетел вертолет. Затем воздушное судно заметили на территории столицы Грузии неподалеку от Глданской тюрьмы.

Как сообщало ИА «Татар-информ», бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан после возвращения в страну, в которой он не был восемь лет. Власти Грузии обвинили его в попытке государственного переворота. Сам политик в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому назвал себя «личным узником» Президента России Владимира Путина.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Позднее защита политика рассказала, что он ослаб, ему тяжело передвигаться по камере и разговаривать. Комиссия врачей посоветовала доставить его в больницу, отмечает РБК.