Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя «личным узником» Путина

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября, написал письмо из тюрьмы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В нем он назвал себя личным узником Президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал задержанный в письме к Зеленскому, которое было позже опубликовано в социальных сетях.

Саакашвили был задержан 1 октября в Грузии, где он был объявлен во внутригосударственный розыск сразу по нескольким уголовным делам.

Президент Украины не согласился с его арестом и заявил, что он лично и власти страны будут добиваться возвращения Саакашвили. Грузинская сторона ответила, что не станет перевозить политика на украинскую территорию.

Бывший Президент Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также имя Саакашвили фигурирует в деле о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и растрате средств из госбюджета.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2017 году назвал все действия экс-губернатора Одесской области на Украине и бывшего Президента Грузии «плевком в лицо украинского и грузинского народов».