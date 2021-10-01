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Ру Тат
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1 октября 2021  10:25

Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию спустя восемь лет

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Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении в страну спустя 8 лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Доброе утро, друзья, уже из Грузии спустя восемь лет», — сказано в публикации Саакашвили.

Ранее экс-президент заявил о намерении вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Власти Грузии неоднократно предупреждали, что задержат Саакашвили, как только он окажется на территории страны. Бывший президент страны объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким статьям Уголовного кодекса. 

МВД Грузии опровергло слова бывшего президента, отметив, что он не пересекал государственную границу. Об этом сообщил ТАСС. 

#грузия #михаил саакашвили
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