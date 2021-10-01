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Ру Тат
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1 октября 2021  19:24

В Грузии задержан Михаил Саакашвили

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Сегодня в Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Премьера страны Ираклия Гарибашвили.

«Третий Президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», — заявил он.

Премьер-министр не стал уточнять, где именно прошло задержание, однако уточнил, что процедура была проведена «на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — добавил Гарибашвили.

Ранее Саакашвили рассказал о возвращении на родину, где не был уже восемь лет, о чем сообщало ИА «Татар-информ».
 

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