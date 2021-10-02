Власти Грузии обвинили Саакашвили в попытке госпереворота

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого накануне задержали после возвращения в страну, планировал совершить государственный переворот. Об этом заявил журналистам лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство Interpressnews.

«Он прибыл в Грузию, чтобы свергнуть Правительство и вызвать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — прокомментировал задержание экс-президента политик.

При этом Кобахидзе заверил, что все процедуры, которые будут проводиться в отношении Саакашвили, будут соответствовать правовым нормам.

Лидер «Грузинской мечты» также отметил, что бывшего главу государства удалось успешно задержать в том числе за счет неразглашения деталей операции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан после возвращения в страну, в которой он не был восемь лет.

Незадолго до задержания политик в видеообращении призвал избирателей идти на местные выборы, которые проходят в стране в субботу. Своим сторонникам он предложил выйти на площадь Свободы в Тбилиси.