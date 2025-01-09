С улиц Казани за ночь вывезли 2,6 тыс. тонн снега

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За минувшую ночь с улиц столицы Татарстана вывезли 2,6 тыс. тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В уборке снега были задействованы 229 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих. При этом оказалось использовано 88,8 тонны противогололедных материалов: 14,8 тонны реагента и 74 тонны песко-соляной смеси.

По информации городского Комитета внешнего благоустройства, сегодня на уборку улиц Казани от снега выйдут 526 рабочих и 313 машин.

До начала снегопада дорожники занимались противогололедной обработкой магистралей и тротуаров. Сейчас при помощи комбинированных дорожных машин и тракторных щеток они убирают снег с прилотковых частей дорог и автобусных полос, чтобы движение транспорта было беспрепятственным.

Всего с начала зимнего сезона с улиц столицы РТ вывезено свыше 128,6 тыс. тонн снега. Также израсходовано 23 тыс. тонн противогололедных материалов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане ожидаются дождь с мокрым снегом, метели и гололед. В Госавтоинспекции республики предупредили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за дальнейшего ухудшения погоды. С 10 часов утра ограничено движение на участке трассы М5.