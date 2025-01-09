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В Татарстане прогнозируют дождь с мокрым снегом
В четверг, 9 января, в Татарстане пройдет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможны гололед, метель, а утром местами ожидается туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в республике «будет гулять» юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду (далее – м/с), но местами он усилится до 16-21 м/с.
Минимальная температура воздуха днем составит -2 градуса, а максимум столбики термометров поднимутся до +2. Также синоптики предупредили жителей Татарстана о возможном образовании снежной каши и заносов на дорогах.
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