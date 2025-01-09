В Татарстане прогнозируют дождь с мокрым снегом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В четверг, 9 января, в Татарстане пройдет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможны гололед, метель, а утром местами ожидается туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в республике «будет гулять» юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду (далее – м/с), но местами он усилится до 16-21 м/с.

Минимальная температура воздуха днем составит -2 градуса, а максимум столбики термометров поднимутся до +2. Также синоптики предупредили жителей Татарстана о возможном образовании снежной каши и заносов на дорогах.