Казань направит 175 млн рублей уборку и плавление снега в 2025 году

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Уборка и утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах в Казани обойдется в 2025 году в 175 млн рублей. Об этом говорится в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Согласно контракту, приемка и утилизация 1 тонны снега будет стоить 250 рублей. Работа должна осуществляться бесперебойно и круглосуточно. Подрядчику предстоит обеспечить безаварийную эксплуатацию объектов, их бесперебойное функционированое, а также высокое качество услуг, оборудования, систем и установок в течение всего срока контракта — до конца 2025 года.

Если объем снега будет большим, то исполнитель должен избежать простоя техники, обеспечив временное складирование масс на территориях, прилегающих к камерам. Привозимый снег должен очищаться от крупногабаритного мусора, инородных предметов, которые могут повредить установки.