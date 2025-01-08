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Казань направит 175 млн рублей уборку и плавление снега в 2025 году
Уборка и утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах в Казани обойдется в 2025 году в 175 млн рублей. Об этом говорится в тендере, опубликованном на портале госзакупок.
Согласно контракту, приемка и утилизация 1 тонны снега будет стоить 250 рублей. Работа должна осуществляться бесперебойно и круглосуточно. Подрядчику предстоит обеспечить безаварийную эксплуатацию объектов, их бесперебойное функционированое, а также высокое качество услуг, оборудования, систем и установок в течение всего срока контракта — до конца 2025 года.
Если объем снега будет большим, то исполнитель должен избежать простоя техники, обеспечив временное складирование масс на территориях, прилегающих к камерам. Привозимый снег должен очищаться от крупногабаритного мусора, инородных предметов, которые могут повредить установки.
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