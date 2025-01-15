С теплом в душе: жены бойцов из Челнов изготовили окопные свечи для нужд СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры, активисты, неравнодушные жители Набережных Челнов продолжают поддерживать бойцов, которые находятся на передовой. В школе №1 прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей для военнослужащих.

Военных поддерживают их жены. Одна из них, Антонина, — супруга бойца с позывным Богомол. В мае 2023 года челнинец подписал контракт и отправился в зону проведения СВО.

В семье растут двое детей. Вместе они ждут отца домой. По их словам, они гордятся своим защитником.

«Ждем, любим. Стараемся отправлять гуманитарную помощь, и стараюсь регулярно это делать. Посылки через почту и волонтеров отправляем. И вот сегодня пришла на изготовление окопных свечей», — рассказала Антонина.

Компанию Антонине составили жены других военнослужащих. Многие из них впервые изготавливали окопные свечи.

«Я в первый раз пришла изготавливать окопные свечи. У меня муж на СВО. И они будут очень рады получить эти свечи. Они нужны. Сейчас там тоже очень холодно, погода сырая», — заметила Лейсан, жена военнослужащего с позывным Мина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я только носки, мочалки вязала, это в первый раз. Первая, вроде, не очень получилась. Вторая уже более-менее получше», — поделилась Надежда, жена военнослужащего с позывным Серьга.

«Хочется, чтобы поскорее это закончилось и все вернулись домой живыми и здоровыми. По характеру муж очень спокойный. Я бы, наверное, никогда бы не подумала, что он воин. Но так получилось, что он стал воином», — сказала Римма, жена военнослужащего с позывным Динамит.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мастер-класс для жен военнослужащих провела председатель ТОС «10-й комплекс» Вера Захарова. Изготовлением свечей она занимается с 2022 года.

Заместитель директора по воспитательной работе школы №1 Айгуль Гизатуллина сообщила, что подобные акции проводятся раз в месяц.

«В январе мы решили провести мастер-класс по изготовлению окопных свечей. В ближайшее время отправим посылку нашим бойцам, включая свечи, также организуем гуманитарную помощь», — поделилась планами челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Планируется, что шефскую помощь военнослужащим отправят в конце января. И в этих посылках будут в том числе и окопные свечи, которые смастерили родные бойцов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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